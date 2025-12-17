Avustralya'daki saldırı sonrası Berlin'de Yahudi kurumlarının güvenliği artırıldı

Avustralya'da 14 Aralık'ta Bondi Plajında düzenlenen Hanuka etkinliğinde Yahudileri hedef alan saldırının ardından Berlin'de bulunan Yahudi kurumlarının güvenlik önlemleri artırıldı, bina önlerine yeni bariyerler yerleştirildi.

Avustralya'da 15 kişinin hayatını kaybettiği Yahudileri hedef alan silahlı saldırı sonrası Almanya'da Yahudi kurumlarının korunmasına dönük önlemler artırıldı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı İris Spranger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentteki Yahudi kurumlarının önlerine yaklaşık 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde ve her biri 350 kilogram ağırlığında hareketli bariyerlerin yerleştirildiğini bildirdi. Spranger, söz konusu yeni bariyerlerin başkent Berlin'deki sinagogların, Yahudi Lisesi'nin, Yahudi Toplum Merkezi'nin ve Berlin Yahudi Müzesi'nin önüne yerleştirildiğini belirtti.

Spranger böylece uzun yıllardır çeşitli saldırılara önlem amacıyla günde 24 saat polislerin nöbet tuttuğu bölgelerin daha korunaklı olacağını ifade etti. Berlin'de Yahudi kurumlarına yönelik yeni tedbirler için yaklaşık 1,5 milyon euro kaynak ayrıldığı da bildirildi. Spranger, "Berlin'deki Yahudi yaşamını korumak benim en büyük önceliğim. Bu yüzden Yahudi kurumları için güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini ve yeniden düzenlenmesini istedim. Bu önlemler bir süredir uygulanıyor olsa da Bondi Plajı'nda yaşanan korkunç saldırı Berlin'deki Yahudi halkını korumak için yorulmadan ve kararlılıkla bir arada durmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Açıklamada, yeni bariyerlerin özellikle Yahudi kurumlarına yönelik muhtemel araçlı saldırıları önlemeye yönelik olduğu ve muhtemel bir saldırıda araçları durdurarak kullanılamaz hale getirebileceği de kaydedildi.

Sydney saldırısı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda baba-oğul iki saldırgan, pazar günü Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış, 15 kişi hayatını kaybetmiş en az 40 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki baba Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram'ı ise yaralamıştı. - BERLİN