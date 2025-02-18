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Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Çift Tutuklandı

Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Çift Tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.K. ve M.A. isimli şüpheli çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve nakit para ele geçirildi.

İzmir'in Bergama İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli çift, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde dün gerçekleştirilen operasyonda, S.K. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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