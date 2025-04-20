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Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İ.D., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Operasyon kapsamında farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik haplar ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bergama Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda; İ.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki çalışmaları derinleştiren ekipler, şüphelinin adresinde yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu, sentetik haplar ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. İ.D.'nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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