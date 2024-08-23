Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangın, saat 10.16'da ilçeye bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR