Berberde tıraş olan şahsa satırla saldırmıştı, o anların görüntüsü ortaya çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin tutuklandığı olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli S.Ü. (43), aralarında daha önce tartışma yaşanan T. T.'nin (58), tıraş olduğu berbere elinde satırla gitti. Berberde tıraş olan şahsa satırla vurarak yaralayan S.Ü.'ye, T.T.'de kendini savunmak için elinde aldığı keserle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri şüpheli S.Ü.'yü yakaladı. Yaralanan T.T. ise ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. Yaralının durumunun iyi oluğu öğrenildi.

Olayda kendisi de hafif yaralanan şüpheli polis tarafından yakalanmasının ardından ifadesi alınıp Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay anına ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise ortaya çıktı. Görüntülerde berber koltuğunda T.T. tıraş olurken, satırla gelen şüpheli S.Ü.'nün saldırma anları ve çıkan arbede yansıdı. Devamında ise arayan girenlerin olduğu daha sonra şüphelinin araçla ayrıldığı da yer aldı. - MERSİN

