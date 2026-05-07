Haberler

Berberde tıraş olan şahsa satırla saldırmıştı, o anların görüntüsü ortaya çıktı

Berberde tıraş olan şahsa satırla saldırmıştı, o anların görüntüsü ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan T. T.'ye, daha önce tartıştığı S. Ü. tarafından satırla saldırıldı. Olayın ardından tutuklanan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin tutuklandığı olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şüpheli S.Ü. (43), aralarında daha önce tartışma yaşanan T. T.'nin (58), tıraş olduğu berbere elinde satırla gitti. Berberde tıraş olan şahsa satırla vurarak yaralayan S.Ü.'ye, T.T.'de kendini savunmak için elinde aldığı keserle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri şüpheli S.Ü.'yü yakaladı. Yaralanan T.T. ise ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. Yaralının durumunun iyi oluğu öğrenildi.

Olayda kendisi de hafif yaralanan şüpheli polis tarafından yakalanmasının ardından ifadesi alınıp Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay anına ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise ortaya çıktı. Görüntülerde berber koltuğunda T.T. tıraş olurken, satırla gelen şüpheli S.Ü.'nün saldırma anları ve çıkan arbede yansıdı. Devamında ise arayan girenlerin olduğu daha sonra şüphelinin araçla ayrıldığı da yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz

Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında şifreyi çözecek ismi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Shakira'dan 16 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

16 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Bu azarlanışın intikamını fena aldı!