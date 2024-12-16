Benzinle Sobayı Tutuştururken Yüzünden Yaralanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzinle sobayı tutuşturmaya çalışan genç, yüzünden yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cihad M. (20), sobayı tutuşturmak için içine benzin döktü. Çakmakla yaktığı sırada benzinin parlaması ile yüzünden yaralanan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç yapılan ilk tedavisinin ardından yanık ünitesinde tedavi altına alındı. - BURSA