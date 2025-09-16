Haberler

Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı

Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı
Bursa'da benzin istasyonunda bir pompacı, yakıt koyduğu otomobil hareket edince panikle benzin tabancasını bırakıp otomobili tutmaya çalıştı. O anlar benzin istasyonunun kameralarına yansıdı.

Benzin istasyonunda bir pompacı, yakıt koyduğu otomobil hareket edince panikle benzin tabancasını bırakıp otomobili tutmaya çalıştı.

Bursa'da çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Benzin istasyonunda bir pompacı, bir araca benzin doldurmaya başladı.

ARAÇ HAREKET EDİNCE OTOMOBİLİ TUTTU

Ancak araç bir süre sonra hareket etmeye başladı. Otomobilin hareket etmesiyle panikleyen pompacı, benzin tabancasını bırakıp otomobili tutmaya çalıştı. O anlar benzin istasyonunun kameralarına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
