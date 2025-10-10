Haberler

Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti: Eşine kanıt göstermek için videoya aldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti: Eşine kanıt göstermek için videoya aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 28 yaşındaki Yasemin H., evli sevgilisi Nasrullah T. ve arkadaşının Belgrad Ormanı'nda kendisini darp edip ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Genç kadın şikâyetçi olurken, Nasrullah T. iddiaları reddetti. Darp raporunda Yasemin H.'nin vücudunda morluklar tespit edilirken, olayla ilgili hem şiddet hem de şantaj iddiaları yönünden soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Yasemin H., iddiaya göre evli sevgilisi Nasrullah T. ve onun arkadaşı tarafından Belgrad Ormanı'na götürülerek saatlerce darp edildi. Genç kadının darp edildiği anların kameraya alındığı, ayrıca ölüm tehditlerine maruz kaldığı öne sürüldü. Olayla ilgili çift taraflı soruşturma başlatıldı.

"BENİ ORMANDA DARP ETTİ, VİDEOYA ÇEKTİ"

Olay 25 Haziran'da meydana geldi. Yasemin H., ifadesinde zorla araca bindirilip ormanlık alana götürüldüğünü, burada yumruk ve sopayla darp edildiğini anlattı. Genç kadın, "Telefonumdaki fotoğrafları aldı, beni videoya çekti. 'Seni ormana gömerim, kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm' diye tehdit etti" dedi.

"BENDEN PARA İSTEDİ" İDDİASI

Sabah gazetesinin haberine göre, Nasrullah T. söz konusu görüntüleri eşine göndererek ilişkisini bitirdiğini kanıtlamaya çalıştı. Yasemin H., sevgilisi Nasrullah T.'nin özel görüntüleri üzerinden kendisinden para talep ettiğini de iddia etti. Şikâyet üzerine emniyet ekipleri, kadının telefonundan silindiği öne sürülen videoları incelemeye aldı.

NASRULLAH T.: İFTİRA ATIYOR

Suçlamaları reddeden Nasrullah T., ifadesinde, "Yasemin bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane ederek beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana 'Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım' diye mesaj attı. Tartıştık ama darp etmedim" dedi.

DARPA İLİŞKİN RAPOR VE SORUŞTURMA

Hastanede alınan darp raporunda, Yasemin H.'nin yüzünde ve kollarında morluklar tespit edildi. Nasrullah T., izlerin "önceki bir kavga sonucu" oluştuğunu savundu. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, darp izlerinin zamanını belirlemek için Adli Tıp Kurumu'ndan inceleme talep etti. Olayla ilgili hem şiddet hem de şantaj iddiaları yönünden çift taraflı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Kendisi gitmis ormana herhalde cani bir seyler istemis simdi terk edilince iftiralar atiyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıABDULLAH:

BTC ticaretinin denemeye değer olduğunu biliyor muydunuz? BTC'ye yaptığım yatırım birkaç hafta içinde o kadar büyüdü ki, portföyüm 157.000 dolara fırladı. Limudia platformu ve işlem sinyalleri birinci sınıf. Uzman tavsiyesi için Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisiyle iletişime geçin!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.