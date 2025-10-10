Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti: Eşine kanıt göstermek için videoya aldı

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Yasemin H., iddiaya göre evli sevgilisi Nasrullah T. ve onun arkadaşı tarafından Belgrad Ormanı'na götürülerek saatlerce darp edildi. Genç kadının darp edildiği anların kameraya alındığı, ayrıca ölüm tehditlerine maruz kaldığı öne sürüldü. Olayla ilgili çift taraflı soruşturma başlatıldı.

"BENİ ORMANDA DARP ETTİ, VİDEOYA ÇEKTİ"

Olay 25 Haziran'da meydana geldi. Yasemin H., ifadesinde zorla araca bindirilip ormanlık alana götürüldüğünü, burada yumruk ve sopayla darp edildiğini anlattı. Genç kadın, "Telefonumdaki fotoğrafları aldı, beni videoya çekti. 'Seni ormana gömerim, kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm' diye tehdit etti" dedi.

"BENDEN PARA İSTEDİ" İDDİASI

Sabah gazetesinin haberine göre, Nasrullah T. söz konusu görüntüleri eşine göndererek ilişkisini bitirdiğini kanıtlamaya çalıştı. Yasemin H., sevgilisi Nasrullah T.'nin özel görüntüleri üzerinden kendisinden para talep ettiğini de iddia etti. Şikâyet üzerine emniyet ekipleri, kadının telefonundan silindiği öne sürülen videoları incelemeye aldı.

NASRULLAH T.: İFTİRA ATIYOR

Suçlamaları reddeden Nasrullah T., ifadesinde, "Yasemin bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane ederek beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana 'Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım' diye mesaj attı. Tartıştık ama darp etmedim" dedi.

DARPA İLİŞKİN RAPOR VE SORUŞTURMA

Hastanede alınan darp raporunda, Yasemin H.'nin yüzünde ve kollarında morluklar tespit edildi. Nasrullah T., izlerin "önceki bir kavga sonucu" oluştuğunu savundu. Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, darp izlerinin zamanını belirlemek için Adli Tıp Kurumu'ndan inceleme talep etti. Olayla ilgili hem şiddet hem de şantaj iddiaları yönünden çift taraflı soruşturma sürüyor.