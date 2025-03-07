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Belgrad Ormanı'nda dehşete düşüren olay! Vatandaşlar yetişene kadar parçaladılar

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Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapan iki vatandaş, başıboş köpekler tarafından parçalanan yavru karacayı kayda aldı.

İstanbul'un önemli doğal alanlarından biri olan Belgrad Ormanı'nda, yürüyüşe çıkan iki vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin bir yavru karacayı parçaladığını kayda aldı. O anları kaydeden vatandaşlar, yaban hayatının tehdit altında olduğunu ve başıboş köpeklerin bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Uzmanlar, başıboş köpeklerin özellikle ormanlık alanlarda doğal yaşamı tehdit ettiğini ve ekosistem dengesini bozduğunu belirtiyor. Yaban hayatını korumak adına başıboş hayvanlarla mücadele edilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar da yetkililere çağrıda bulunarak, yaban hayatı koruma ve başıboş köpeklerle mücadele politikalarının daha etkin hale getirilmesini talep etti.

Belgrad Ormanı'nda dehşete düşüren olay! Vatandaşlar yetişene kadar parçaladılar
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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