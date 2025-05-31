Belen'deki Kaza Kavşağına Çözüm Bekleniyor

Hatay'ın Belen ilçesinde sıklıkla yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşandığı kavşağa vatandaşlar çözüm bekliyor. Kaza kavşağı olarak bilinen kavşakta; motosikletle, otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

İskenderun – Antakya yolu Belen ilçesi mevkiinde bulunan ve sıklıkla kazaların yaşandığı kavşakta, geçtiğimiz günlerde bir motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı bölgede sürekli yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşanması üzerine vatandaşlar tarafından kavşak 'kaza kavşağı' olarak anılmaya başlandı. İnsanların can kaybı ve yaralanma yaşamalarına neden olan kavşağa vatandaşlar çözüm istediler.

"Burada günlük 20 tane kaza riski var ve araç sürücüleri sürekli kazalarla karşı karşıya"

Bölgede yaşanan kazaların önüne geçilmesi için yetkililerden çözüm isteyen 35 yaşındaki Kemal Güler, "Araç buradan çıktı, motosiklet geliyordu direkt araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorla takla attı. Burada günlük 20 tane kaza riski var ve araç sürücüleri sürekli kazalarla karşı karşıya. Her gün burada bir kaza oluyor diyebilirim. Tabiri caizse ölüm kavşağı deniyor. Bu açık olan yolun kapatılması çözüm olabilir ya da bir ışık insanlar ölmemesine çözüm olabilir" dedi. - HATAY