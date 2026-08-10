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Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden alevler yükselmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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