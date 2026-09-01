Hatay'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: Can Kaybı Yok
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Hatay'da seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Belen ilçesi İssume Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye HBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı