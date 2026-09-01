Hatay'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: Can Kaybı Yok

Hatay'da seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Belen ilçesi İssume Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye HBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı