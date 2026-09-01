Haberler

Hatay'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: Can Kaybı Yok

Hatay'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın: Can Kaybı Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen HBB İtfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

Hatay'da seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Belen ilçesi İssume Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye HBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'dan saat başı transfer

Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Şampiyonlar Ligi'nde hangisi başarılı olur?" sorusuna olay yanıt

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

Bir ailenin iki direği birden yıkıldı
En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü

Erzurum'da aynı ilçeden 3 ocağa ateş düştü

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti