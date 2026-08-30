Hatay'da konteyner yangını: Alevlere teslim olan konteynerler kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Belen ilçesi Atik Mahallesi'nde çıkan yangında konteynerler alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olan konteynerler yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Belen ilçesi Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan konteynerlerin alevlere teslim olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlanırken konteynerler kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı