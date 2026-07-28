Hatay'da Hafif Ticari Araç Evin Bahçesine Uçtu: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bir evin bahçesine uçtu ve yan yattı. Araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Belen ilçesinde evin bahçesine uçan hafif ticari aracın şoförü yaralandı.
Kaza; Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bir evin bahçesine uçtu. Kazada araç yan yatan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı