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Belen’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Belen’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Hatay’ın Belen ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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