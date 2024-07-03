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Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında gerginlik: Uzman çavuş başkanın kendisine yumruk attığını iddia etti

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile bir uzman çavuş arasında trafikte gerginlik yaşandı. Arbedede başkanın kendisini yumrukladığını iddia eden uzman çavuş, suç duyurusunda bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile bir uzman çavuş arasında trafikte gerginlik yaşandı. Arbedede başkanın kendisini yumrukladığını iddia eden uzman çavuş, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, kız arkadaşıyla birlikte aracıyla evine giden Uzman Çavuş Y.S., kırmızı ışıkta beklerken bir araca selektör yaptı ve selektör yapılan araçtan inen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile uzman çavuş arasında gerginlik yaşandı.

Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında gerginlik: Uzman çavuş başkanın kendisine yumruk attığını iddia etti

"BELEDİYE BAŞKANI YAKAMDAN TUTUP YANAĞIMA YUMRUK ATTI"

Arbede sırasında kendisine tokat atıldığını ileri süren Y.S., olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Şahıs ifadesinde, "Kırmızı ışık yeşile dönünce aracımla hareket ettim. Marka ve modelini bilmediğim siyah renkli otomobil uyarı selektörüm sonrası önüme kırdı. Daha sonra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu aracından inerek yanıma geldi. Aracımın camı açıktı. Kız arkadaşım beni belediye başkanı olduğu konusunda uyardı. Belediye başkanı yakamdan tutup sol yanağıma yumruk attı. Beni aracımdan çıkarmaya çalıştı. Kendisine askeri personel olduğumu söyledim. Çevrede biriken vatandaşlar, olay büyümesin diye beni olay yerinden uzaklaştırdı." dedi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

UZMAN ÇAVUŞ ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay sırasında alkollü olduğu ileri sürülen Uzman Çavuş Y.S.'nin "alkollü araç kullanmak", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Öte yandan, gerginliğe şahit olan çevredeki insanların olay yerine yönelişi kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selahattin Ekicioğlu Kırşehir trafik Trafik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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