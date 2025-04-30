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Belediye başkan yardımcısına şekerlikle saldıran Yeniden Refah Partili tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü makamında şekerlikle başından yaralayan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü makamında şekerlikle başından yaralayan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı tutuklandı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi'nde, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, görüşmek üzere Belediye Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ün makam odasına gitti.

ŞEKERLİKLE SALDIRDI

Görüşme sırasında ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karataş, sehpa üzerinde bulunan bakır şekerlikle Öztürk'ün başına vurdu. Başından yaralanan Latif Öztürk'ün yardım istemesi güvenlik görevlilerince Ali Karataş belediye binasından çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen Karataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. YRP İl Başkanlığı tarafından görevinden alındığı duyurulan Karataş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Belediye başkan yardımcısına şekerlikle saldıran Yeniden Refah Partili tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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