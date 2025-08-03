Belçika, Gazze'ye Havadan Yardım Gönderdi

Belçika, Gazze'ye Havadan Yardım Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Savunma Bakanlığı, A400M askeri nakliye uçağı ile Gazze Şeridi'ne 15 ton yardım malzemesi paraşütle bıraktı. Bu operasyon, Ürdün ile iş birliği içinde gerçekleştirilirken, bölgede insani durumu iyileştirmeyi hedefliyor.

Belçika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne havadan yapılan yardım kapsamında A400M askeri nakliye uçağından yaklaşık 15 ton yardım malzemesinin paraşütle bırakıldığı belirtildi.

Belçika Gazze Şeridi'nde ilk kez havadan yardım operasyonu gerçekleştirdi. Belçika Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir Belçika A400M askeri nakliye uçağı, bugün Gazze Şeridi üzerinde başarıyla 16 palet yardım malzemesi bıraktı" denildi.

Yardımın Ürdün ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Belçika'nın ilk uçuşunda, yaklaşık 15 ton yardım malzemesi paraşütle bırakıldı. Malzemeler, yükleri önceden tasnif edip paketleyen tanınmış bir yardım kuruluşu olan Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (JHCO) tarafından temin edildi. İçerik, ağırlıklı olarak makarna, pirinç, konserve gıda ve süt tozundan oluşuyor" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun son derece vahim olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Birçok bölge karadan ulaştırılan yardımlardan yoksun. Gıda, içme suyu ile tıbbi malzemelerde akut eksiklik yaşanıyor. Belçika'nın bu katkısı, diğer ortaklarla birlikte, erişimi zor olan bu bölgelere de yardım ulaştırılmasını garanti altına alıyor" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Piyasaların gözü yarın açıklanacak enflasyon verisinde

Milyonların gözü bu veride! Gıdadan kiraya her şeyi etkileyecek
Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü

90 bin kişi ülkedeki dev köprüyü kapattı! Ortak bir çağrıları var
İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor
Bakan Tekin: LGS'nin iptali söz konusu değil

Tartışmalı sınav iptal mi ediliyor? Bakan Tekin noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı

Trump'ı köşeye sıkıştıran haber! Büyük Gazze yalanı ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.