Belçika'da ulusal parkta orman yangını

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Hoge Kempen Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları dronlarla desteklendi.

Belçika'da etkisini sürdüren rekor sıcaklıklar, orman yangınını da beraberinde getirdi. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün (IRM) geçtiğimiz günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangını riskine karşı dikkatli olunması yönündeki uyarısının ardından, Maasmechelen şehrindeki Hoge Kempen Ulusal Parkı'nda yangın çıktı.

Akşam saatlerinde parktan yanık kokusu geldiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ormanlık alandaki yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Maasmechelen, Lanaken ve Maaseik itfaiye ekipleri katılırken, kısa sürede büyüyen yangına müdahale dronlarla da desteklendi.

Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı

Dün yerel saatle 22.30 sıralarında başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren çalışmaları sonucu sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının özellikle Mechelse Heide olarak bilinen bölgeye yayıldığı ve yaklaşık 6,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının saat 04.30 sıralarında söndürüldüğünü, ancak yeniden yanık kokusu alınması üzerine saat 07.00 itibarıyla soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

İncelemeler sürüyor

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, geçen yıl aynı bölgede 50 hektarlık alanı etkileyen büyük yangının ardından kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı