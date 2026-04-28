Belçika'da kreşte 5 çocuğa istismar davasında 12 yıla kadar hapis cezası

Belçika'daki Brüksel Hür Üniversitesi'ne (ULB) bağlı bir kreşte yaşanan cinsel istismar davasında karar çıktı. Kreşte 18-36 aylık 5 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan bakıcı 10 yıl, erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karara göre; beş çocuğa yönelik istismar suçları sabit görüldü. Eski bakıcının erkek arkadaşının 2020 ile 2022 yılları arasında kreşe gizlice girerek çocuklara yönelik ağır cinsel suçlar işlediği belirtildi. Mahkeme, sanıkların cinsel bütünlüğe saldırı, tecavüz, müstehcen materyal üretimi ile bu materyalleri bulundurma ve dağıtma suçlarının tamamından sorumlu olduğuna hükmetti. Ayrıca, suçların niteliği, mağdurların yaşı ve eylemlerin sürekliliği nedeniyle ağırlaştırılmış ceza uygulanmasına karar verildi.

Kararın açıklanmasıyla birlikte mağdur ailelerin avukatları, "adaletin yerini bulduğunu" ifade ederken, sosyal hizmet kurumları çocuk koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. - BRÜKSEL

