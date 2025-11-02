Haberler

Belçika'da Askeri Üs Üzerinde Dron Olayı

Güncelleme:
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Üssü üzerinde uçan dronlara yönelik ihbarlar alındığını ve bunun üzerine helikopter ve polis araçlarının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Bakan, dronun yakalanamadığını ve anti-dron savunmalarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Belçika'da son dönemde askeri bölgelerde görülen dron vakalarına bir yenisi daha eklendi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Üssü üzerinde uçan dronlara ilişkin dün ihbarlar alındığını ve olayın ardından bir helikopter ile polis araçlarının bölgeye sevk edildiğini söyledi. Francken, dronun yakalanamadığını ve sinyal kesici cihazın da müdahalede başarısız olduğunu belirtti. Belçikalı Bakan Theo Francken, "Bu basit bir uçuş değildi; Kleine Brogel'i hedef alan açık bir komut vardı" ifadelerini kullandı.

Francken, Belçika hükümetinin anti-dron savunmalarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise polisin olayı soruşturduğu bildirildi. Açıklamada, hükümetin hafta içinde bu olaylara ilişkin özel bir değerlendirme yapacağı aktarıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
