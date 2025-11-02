Belçika'da Askeri Üs Üzerinde Dron Olayı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Üssü üzerinde uçan dronlara ilişkin ihbarlar alındığını ve olayın ardından bir helikopter ile polis araçlarının bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Belçika'da son dönemde askeri bölgelerde görülen dron vakalarına bir yenisi daha eklendi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Üssü üzerinde uçan dronlara ilişkin dün ihbarlar alındığını ve olayın ardından bir helikopter ile polis araçlarının bölgeye sevk edildiğini söyledi. Francken, dronun yakalanamadığını ve sinyal kesici cihazın da müdahalede başarısız olduğunu belirtti. Belçikalı Bakan Theo Francken, "Bu basit bir uçuş değildi; Kleine Brogel'i hedef alan açık bir komut vardı" ifadelerini kullandı.

Francken, Belçika hükümetinin anti-dron savunmalarına daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise polisin olayı soruşturduğu bildirildi. Açıklamada, hükümetin hafta içinde bu olaylara ilişkin özel bir değerlendirme yapacağı aktarıldı. - BRÜKSEL