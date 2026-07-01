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Belçika'da 10 katlı binadaki yangında 6 kişi öldü

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Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangının zemin kattaki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Belçika'nın Antwerp kentindeki 10 katlı binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'nın Antwerp kentindeki Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangında can kaybı netleşti. Polis, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Polis, yangının kontrol altına alındığını ve zemin kattaki teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Binanın 10'uncu katında oturan Geert Dewulf, "Önce elektrikler kesildi. 3 dakika sonra yangın alarmı çaldı. O zamana kadar koridorlarda zaten duman vardı. Kendi başımıza aşağı inmeyi denedik ama başaramadık. Dairemize kendimizi kilitledik ve balkonda bekledik. Yaklaşık 10 dakika sonra itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle balkondan bizi kurtarmaya geldi" dedi. - ANTWERP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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