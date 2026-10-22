Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Belarus'ta Rusya Ukrayna'ya 252, Kiev Moskova'ya 25 asker cenazesi teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta Sınır Kapısı'nda Ukrayna'ya 252 asker cenazesi, Kiev yönetimi de Moskova'ya 25 cenaze teslim etti. BelTA, Belarus'ta bugüne kadar 70'ten fazla insani yardım ve cenaze takası misyonu yapıldığını bildirdi.

Rusya, Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen takas kapsamında Ukrayna'ya 252 asker cenazesi teslim ederken, Kiev yönetimi de Moskova'ya 25 cenaze verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze takası gerçekleştirildi. Rusya, Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen takas kapsamında Ukrayna'ya 252 asker cenazesi teslim ederken, Kiev yönetimi de Moskova'ya 25 cenaze verdi.

Belarus devlet haber ajansı BelTA, ülke topraklarında bugüne kadar 70'ten fazla insani yardım ve cenaze takası misyonunun gerçekleştirildiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında

Öğretmen fuhuştan tutuklanmıştı! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
Tavan arasında 15 yıl duran Pokémon kartları emekli boyacıyı milyoner yaptı

15 yıl tavan arasında unuttu! 300 sterlinlik set 75 bin sterlin etti
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı

İnfial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Doktorlar yüzde 1 yaşama şansı vermişti! Serebral palsili Kader Dilek 34 yaşında: Tekerlekli sandalye pranga değil

Annesi aldırmayı reddetti! Yüzde 1 şansla doğan Kader 34 yaşında
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü

'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Elinde öyle görüntüler var ki...
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor