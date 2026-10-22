Belarus'ta Rusya Ukrayna'ya 252, Kiev Moskova'ya 25 asker cenazesi teslim etti

Belarus'ta Rusya Ukrayna'ya 252, Kiev Moskova'ya 25 asker cenazesi teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta Sınır Kapısı'nda Ukrayna'ya 252 asker cenazesi, Kiev yönetimi de Moskova'ya 25 cenaze teslim etti. BelTA, Belarus'ta bugüne kadar 70'ten fazla insani yardım ve cenaze takası misyonu yapıldığını bildirdi.
Rusya, Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen takas kapsamında Ukrayna'ya 252 asker cenazesi teslim ederken, Kiev yönetimi de Moskova'ya 25 cenaze verdi.
Rusya ile Ukrayna arasında cenaze takası gerçekleştirildi. Rusya, Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen takas kapsamında Ukrayna'ya 252 asker cenazesi teslim ederken, Kiev yönetimi de Moskova'ya 25 cenaze verdi.
Belarus devlet haber ajansı BelTA, ülke topraklarında bugüne kadar 70'ten fazla insani yardım ve cenaze takası misyonunun gerçekleştirildiğini aktardı.