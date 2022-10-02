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Bekçilerin dikkati faciayı önledi

3. Sayfa Haberleri

Bekçilerin dikkati faciayı önledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri iki vatandaşın bıçaklı kavgasına müdahele etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri iki vatandaşın bıçaklı kavgasına müdahele etti. Bıçaklı saldırganı durdurmak için havaya ateş eden Bekçiler, faciayı önleyerek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken bıçaklı saldırgan ise Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde tek başına yürüyen M.S., sebebi henüz belli olmayan nedenden dolayı Ş.H., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. İddiaya göre cebinden bıçak çıkartan M.S., tartıştığı gence defalarca bıçak salladı. Çeşitli yerlerinden yara alan genç, yolun karşı tarafına kaçarak yardım istedi. Kuşadası Merkez Polis Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye attığı sırada bir kişinin bağırarak yardım istediğini duydu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Bekçiler bıçaklı saldırgana bıçağını bırakması için defalarca ikaz etti. Bıçağını bırakmayan ve gence doğru koştuğunu gören Bekçiler, silahlarını çıkartarak bir el havaya uyarı atışı yaptı. Silah sesini duyan saldırgan bıçağını bırakarak Bekçilere teslim oldu. Bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanan Ş.H., olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise gece kartalları tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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