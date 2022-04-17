Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir kişiyi sorguladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir kişiyi sorguladı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak üzerinde şüphelendikleri bir şahsa GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin B.Y., olduğu ve basit yaralama, Aydın Ağır Ceza Mahkemesince gece vakti yol kesmek suretiyle yada konut veya işlerinde yağma suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca Bekçiler yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan S.B. ve M.İ.D., isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. - AYDIN

Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title