Bebek bezi yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonda 2 kişi yaralanırken, kamyonun kasasında taşıdığı bebek bezleri ise çevreye dağıldı.

Kaza, Çobanlar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, A.O.A. yönetimindeki 43 AAN 931 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan A.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonun taşıdı bebek bezleri ise çevreye dağıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı