Bebek bekleyen yeni evli çiftin bindiği motosiklet kabusları oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı kontrolden çıkan motosiklet korkulukları aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada 9 aylık hamile kadın ile eşi ağır yaralanırken, anne karnındaki erkek bebek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan D. (21) yönetimindeki 16 BVY 290 plakalı motosiklet, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklette bulunan sürücü Özcan D. ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19), yol kenarındaki korkulukları aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Beton zemine düşen genç çift ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özcan D. ve eşi Gülbeyaz D., ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı çift, ileri tetkik ve tedavileri için ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne karnındaki bebek hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tetkiklerde, 9 aylık hamile Gülbeyaz D.'nin karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine genç kadın acil olarak ameliyata alındı. Anne karnında hayatını kaybeden erkek bebek, sezaryen operasyonuyla çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan genç çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı