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Arkadaşının 12 yaşındaki çocuğuna yankesicilik yaptırdı

Arkadaşının 12 yaşındaki çocuğuna yankesicilik yaptırdı
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Adana'da semt pazarında alışveriş yapan bir kadının bebek arabasında bulunan cep telefonu ve 140 eurosu çalındı. Polisin 500 saatlik görüntü incelemesi sonucu, hırsızlığı Hümmet T.'nin 12 yaşındaki bir çocuğa yaptırdığı ortaya çıktı. Hümmet T. tutuklandı, çocuk serbest bırakıldı.

Adana'da semt pazarında alışveriş yapan kadının bebek arabasına bıraktığı cep telefonu ile 140 eurosu çalındı. Yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, yankesiciliği Hümmet T.'nin arkadaşının 12 yaşındaki oğluna yaptırdığını, çocuğu suça sürükleyerek olayı organize ettiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Hümmet T. tutuklandı.

Olay, 30 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatma B. alışveriş yaptığı sırada bebek arabasında bulunan cep telefonu ile 140 eurosu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Eve döndüğünde telefonu ve parasının yerinde olmadığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Yaklaşık 500 saatlik görüntü analizi sonucunda yankesicilik olayını gerçekleştiren kişinin U.A. (12) olduğu tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Hümmet T.'nin arkadaşının oğlu olan U.A.'yı suça yönlendirdiğini, şüphelinin çocuğu kullanarak yankesicilik yaptırdığını belirledi. Polis, Hümmet T.'nin küçük yaştaki çocuğu suça sürükleyerek adeta istismar ettiğini değerlendirirken, düzenlenen operasyonla U.A. ve Hümmet T. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, hem U.A.'nın hem de Hümmet T.'nin daha önce de yankesicilik suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinde hırsızlığı kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hümmet T. tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk U.A. ise serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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