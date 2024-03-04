BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Destici'nin genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın yaşandığı bölgeden de ilk görüntüler geldi.

YOLDAN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Destici, makam otomobili ile Tokat'ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ARAÇ HAVA YASTIKLARINI AÇTI

Olay yerinden gelen görüntülerde kaza yapan aracın hava yastıklarını açtığı gözlendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Destici'nin büyük korku yaşadığı gözlendi.