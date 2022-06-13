Bayrampaşa'daki pişkin hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" dedi - Haberler

Bayrampaşa'daki pişkin hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" dedi

Örümcek adam gibi tırmandığı binadan inerken yakayı ele verdi

Ev sahibine yakalanan hırsızın tekme tokat dayak yeme anı kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da gözüne kestirdiği binaya örümcek adam gibi tırmanan hırsız pencereden içeri giremeyince aşağı inmeye çalışırken, demir parmaklığa takıldı. Ev sahibine yakalanan hırsız "Burada ne işin var?" sorusu üzerine pişkinlikle "Çay içmeye geldim" dedi. Hırsızın evden inme ve tekme tokat dayak yeme anı kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, hırsızlık için geldiği sokakta bir binayı gözüne kestirdi. Hırsız ardından seçtiği binaya yağmur borularına tutunarak örümcek adam gibi tırmandı. Pencereden içeri giremeyen şahıs, geldiği gibi aşağıya indiği esnada demir parmaklıklara takıldı. Kurtulmak için uğraşırken ses çıkaran hırsız, giriş katında ikamet eden ev sahibini uyandırdı. Duyduğu ses ile cama koşan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi. Ev sahibinin 'Sen kimsin, burada ne işin var' sorusu üzerine hırsız pişkince 'Üst komşuya çay içmeye geldim' diyerek cevap verdi. Ev sahibi durumu evde bulunan oğlu Ali Dikmen'e haber verdi. Ali Dikmen hırsızlık için gelen şahsı yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı. Ancak bir süre sonra şüpheli şahıs Dikmen'in elinden kurtularak kaçtı.

O anlar kamerada

Hırsızın yağmur borularına tutunarak aşağıya inmesi bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde binaya tırmanan hırsız tekrar binanın yağmur borularına tutunarak aşağıya iniyor. O esnada dairede oturan kişi hırsızı yakalayarak zapt etmeye çalışıyor. Hırsızın ise bir süre sonra kendisi yakalayanın elinden kurtularak kaçtığı görülüyor.

'Hırsızdan ev sahibine pişkin cevap'

Hırsıza müdahale eden ev sahibinin oğlu Ali Dikmen "Gece saat 02.20 sıralarında eve gelmiş, oturuyordum. Şu sarı binadan bir kişi camdan aşağı inerken, ayağı takılıyor. Annem de çıkıp soruyor "sen kimsin, nesin?" diye soruyor. Ben çay içmeye geldim diyor. Bu saatte çay mı içilir? Ben o sesi duyunca direkt dışarı çıktım. Biraz arbede oldu, daha sonra da kaçtı yakalayamadım." dedi.

Ev sahibinin yaptığı ihbarla olay yerine gelen Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çevrede çalışma başlattı.