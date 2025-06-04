Bayrampaşa'da Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kanlı Kavga

Bayrampaşa'da Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kanlı Kavga
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İstanbul Bayrampaşa'da iki yabancı uyruklu grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalyelerle vurdu. Gruptakilerin birbirlerine öldüresiye saldırdıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra büyüdü ve taraflar arasında kavga çıktı. Gruptakiler birbirlerine sandalye ve sopalarla vururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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