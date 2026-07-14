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Bayrampaşa'da alev topuna dönen otomobil hurda yığınına döndü

Bayrampaşa'da alev topuna dönen otomobil hurda yığınına döndü
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Bayrampaşa'da seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan kiralık otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç hurda yığınına döndü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan kiralık otomobilden alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç hurda yığınına döndü.

Olay, saat 11.00'da O-3 Edirne istikameti Kadife Kavşağı varyantı Bayrampaşa ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet Aksoy idaresindeki 34 NBK 303 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Annesi ve babasıyla birlikte otomobilden inen Aksoy, durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kül olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın neden yandığı inceleme sonucunda tespit edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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