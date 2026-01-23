Bayrampaşa'da duran metrodan dumanlar yükseldi
Bayrampaşa Sağmalcılar istasyonunda duran metroda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Olay sırasında metro kapıları açıktı ve yolcu yoktu. Metro kısa bir süre sonra seferine devam etti.
Bayrampaşa Sağmalcılar istasyonunun yakında duran, Yenikapı'dan Atatürk Havalimanına yönüne giden metrodan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Bir süre duran metronun ardından yoluna devam ettiği görüldü.
Yenikapı'dan Atatürk Havalimanına yönüne giden metro, saat 09.40 sıralarında Bayrampaşa Sağmalcılar istasyonunun yakında durdu. Araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselirken, metronun kapılarının açık olduğu ve yolcu olmadığı görüldü. Metro bir süre sonra yoluna devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa