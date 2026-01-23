Haberler

Bayrampaşa'da duran metrodan dumanlar yükseldi

Bayrampaşa'da duran metrodan dumanlar yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa Sağmalcılar istasyonunda duran metroda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Olay sırasında metro kapıları açıktı ve yolcu yoktu. Metro kısa bir süre sonra seferine devam etti.

Bayrampaşa Sağmalcılar istasyonunun yakında duran, Yenikapı'dan Atatürk Havalimanına yönüne giden metrodan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Bir süre duran metronun ardından yoluna devam ettiği görüldü.

Yenikapı'dan Atatürk Havalimanına yönüne giden metro, saat 09.40 sıralarında Bayrampaşa Sağmalcılar istasyonunun yakında durdu. Araçtan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselirken, metronun kapılarının açık olduğu ve yolcu olmadığı görüldü. Metro bir süre sonra yoluna devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu