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Bayrampaşa'da Metro İstasyonunda Kadınlar Arasında Kavga

Bayrampaşa'da Metro İstasyonunda Kadınlar Arasında Kavga
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Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda melodika çalarak dilenen çocukların anneleri arasında başlayan tartışma, kavga ile sonuçlandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda melodika çalarak dilenen bir çocuğun yanına başka bir çocuk da gelince anneleri arasında kavga çıktı. Kadınlar saç saça baş başa girerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, melodika çalarak dilenen bir çocuğun yanına başka bir çocuk da gelince anneleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlar saç saça baş başa girerek ortalığı birbirine kattı. Öfkelerine hakim olamayan kadınlar birbirlerine küfür yağdırırken, çevredeki vatandaşlar araya girdi. Erkekler kadınların kavgasını zor ayırdı. Öte yandan, kadınların birbirlerine saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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