Bayrampaşa'da Metris Cezaevi Yanında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Bayrampaşa'da Metris Cezaevi yanındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Bayrampaşa'da Metris Cezaevi yanındaki otluk alanda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa'da Metris Cezaevi yanında bulunan otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Yangın çevreye yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda cam şişeye rastlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
