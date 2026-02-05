Haberler

Bayrampaşa'da kimyasal dolu tankın kesimi esnasında yangın çıktı

Güncelleme:
Bayrampaşa'da metruk bir binada kimyasal dolu bir tank kesilirken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da 5 katlı metruk binada kimyasal dolu tankın kesilmesi sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Demirkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı metruk binanın bodrum katında bulunan kimyasal dolu tankı kesmeye çalışan kişiler, kesim yaptığı esnada kıvılcımlar tank içerisindeki kimyasala sıçradı. Kıvılcımların etkisiyle alev alan tank bölgede yoğun duman oluşturarak, bodrum katı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sonrası yangın söndürüldü.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
