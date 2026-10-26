Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında boşluğa düşen işçi hastanede öldü

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında dengesini kaybederek boru hattı boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Olay, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından yürütülen bölgede yürütülen altyapı çalışmaları esnasında, İSKİ personeli olduğu öğrenilen Ali Demirci (36), dengesini kaybederek boşluğa düştü. Toprak ile demir hat arasında sıkışan Demirci, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin iş kazasıyla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat işlemleri sürüyor.

Öte yandan yapılan çalışmalar, havadan görüntülendi.

"Biri 'Kaç ağabey' diye bağırıyordu"

Kenan Akın adlı vatandaş, "Saat 19.00 sıralarında, birinin bağırdığını duydum. 'Kaç ağabey' diye bağırıyordu. Kafamı çevirdiğimde bağıran kişinin kafasını aşağı bakarak tuttuğunu gördüm. Vefat eden kişi çalışandı. Bağıran kişi de çalışandı. Uzun zamandır burada çalışma var. Trafiği de etkiliyor. Şerit çekiyorlar. Muhtemelen 3 aydır çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı