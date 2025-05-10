Bayrampaşa'da iş makinesinin ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
Bayrampaşa'da iş makinesinin ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde yokuş aşağı inen iş makinesi motosiklete çarparak devrildi.
Bayrampaşa'da iş makinesinin ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
İSTANBUL - Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde yokuş aşağı inen iş makinesi motosiklete çarparak devrildi. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa