Üye Girişi
Haberler
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı
Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
Şimşek'ten asgari ücret çıkışı geldi vatandaş kağıda kaleme sarıldı
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu

Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da iş yeri arazisinin çevresindeki tellerin kopması sonucu, yaklaşık 10 metreden düşüp kanlar içinde kalan iki erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

10 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜLER

Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

AK Parti'ye geri döneceği konuşuluyordu, ilk şirinliğini yaptı
img

Esad'ın işkence merkezine giren BM görevlisi gözyaşlarına boğuldu
img

Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Konut ve otomobil satışında yeni dönem
Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı
Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?

Son Dakika Haberleri

KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi 16 Aralık MasterChef kim kazandı? MasterChef'te dün akşam ilk ceketi alan belli oldu! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde ne oldu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (17 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Recep ayı ne zaman 2025? MASTERCHEF İLK CEKETİ KAZANAN | MasterChef ilk ceketi kim aldı? MasterChef Beyza ilk önlüğü aldı mı? 1 Ocak 2025 tatil mi? 2025 resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.