Bayrampaşa'da Dondurucuda Ceset Bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Bayrampaşa'da bir evde dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, cinayeti itiraf etti ve maktulün cesedini parçalayarak dondurucuya koyduğunu söyledi. Kasadar'ın cenazesi yarın kaldırılacak.