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Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi kamyonet içinde ölü halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da bir kişi kamyonet içinde ölü halde bulundu Bayrampaşa'da bir kişi kamyonetin içinde ölü halde bulundu.

Bayrampaşa'da bir kişi kamyonet içinde ölü halde bulundu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir kişi kamyonetin içinde ölü halde bulundu. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonetin içinde Celal Çelik'in cansız bedeni bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Celal Çelik'in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı.

Öte yandan savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, Celal Çelik'in naaşı detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

Celal Çelik Bayrampaşa Adli Tıp 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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