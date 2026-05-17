Bayrampaşa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırı kamerada

Bayrampaşa'da 100 bin lira alacaklı olduğu akrabasının iş yerine gidip, 2 milyon TL isteyen şahıs, duruma itiraz eden akrabasını vurarak kaçtı.

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir lastikçide meydana geldi. İddiaya göre, F.İ., 100 bin lira alacaklı olduğu akrabası Nabi S.'nin iş yerine gelip, 2 milyon lira istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Sinirlenen F.İ, silahını çıkararak akrabasına defalarca ateş etti. F.İ. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı Nabi S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan F.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı