Haberler

Devrilen ATV'nin altında kalan adam hayatını kaybetti

Devrilen ATV'nin altında kalan adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evinin bahçesinde ATV ile sokağa çıkmak isteyen Muammer Tümer (64), direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan adam hayatını kaybetti.

Olay, Bayramiç ilçesi Sarıdüz köyünde meydana geldi. Muammer Tümer (64) evinin bahçesinde bulunan ATV ile sokağa çıkmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motorun altında kalan Tümer'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Tümer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu