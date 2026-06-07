Devrilen ATV'nin altında kalan adam hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evinin bahçesinde ATV ile sokağa çıkmak isteyen Muammer Tümer (64), direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan adam hayatını kaybetti.
Olay, Bayramiç ilçesi Sarıdüz köyünde meydana geldi. Muammer Tümer (64) evinin bahçesinde bulunan ATV ile sokağa çıkmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motorun altında kalan Tümer'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Tümer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı