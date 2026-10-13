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Bayramiç'te 28 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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Bayramiç'te evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbar edilen şüphelinin ikametinde kurutulmuş kenevir yaprakları, bahçesinde 28 kök ve farklı bir bölgede 22 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerince tutuklandı.

Menderes Mahallesi Bahçelerarası mevkisinde yaşayan T.K'nın evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirsiğine yönelik ihbar üzerine Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. T.K.'nın ikametinde yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış çok sayıda kenevir yaprağı, bahçedesine ise 28 kök Hint keneviri, farklı bir bölgede ise 22 kök Hint keneviri ele geçirildi. T.K. jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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