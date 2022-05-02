Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu - Haberler

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Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan kadın kendini vurdu

Samsun'da bayramda aile ziyareti meselesi yüzünden çıkan tartışma ölümle bitti. Eşiyle tartışan 2 çocuk annesi genç kadın tabancayla kendini karnından vurarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi A.A. (30) ile eşi Y.A. (42) arasında sabah saatlerinde bayramda aile ziyareti konusundan tartışma çıktı.

KENDİNİ TABANCAYLA KARNINDAN VURDU

Aile fertleri öğleden sonra evlerinden dışarı gezmeye gitmek için hazırlık yaptığı sırada giyinmek için yatak odasına giden A.A. burada kendini tabancayla karnından vurdu. Silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koşan Y.A. eşini kanlar içinde bularak 112'yi arayıp yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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