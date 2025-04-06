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Bayram Tatilinin Son Günü Konyaaltı Sahili'nde Yoğunluk

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Antalya'da 9 günlük bayram tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili dolup taştı. Yerli ve yabancı tatilciler deniz keyfi yaparak sahilde zaman geçirdi.

Bayram tatilinin son gününde Konyaaltı Sahili böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da 9 günlük bayram tatilinin son gününde tatilciler ve kent sakinleri zamanı Konyaaltı Sahili'nde geçirdi . Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri ise sahilde kitap okuyup kumsalda oturmayı tercih etti.

Antalya'da kent sakinleri ile tatili fırsat bilerek Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler Ramazan Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilin son gününde Konyaaltı Sahiline akın etti. Zaman zaman yağışlı geçen tatil süresince denize girmeye fırsat bulamayan kimi vatandaşlar kendini Akdeniz'in serin sularına bırakırken, kimileri ise sahilde yakınları ile sohbet edip, kitap okumayı ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

"Gelmişken denize girmemek olmaz"

Bazı vatandaşlarda kürek sörfüyle denizin keyfini çıkardı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Hakkari'den Antalya'ya geldiğini belirten Fevzi Bozkurt, "Antalya'ya tatil için geldim. Havalar biraz soğuk ama gelmişken de denize girmemek olmaz dedim. Su biraz bizim oralar gibi soğuk gibi duruyor. Hafta boyunca yağışlı geçtiği için çok bir kalabalık yok. Sadece Ruslar falan yüzüyor. Bizde onlara özeniyoruz, bakalım ne olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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