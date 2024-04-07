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Bayram tatilinin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybetti

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9 günlük bayram tatilini, yaşadığı kentin dışında değerlendirmek isteyenler yollara düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise tatilin ilk günü meydana gelen kazalar hakkında bilgi verdi.

TATİLİN İLK GÜNÜNDE BİN 47 YARALI

Bakan Yerlikaya 651 trafik kazasının yaşandığı tatilin ilk gününde 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 47 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı."

Bayram tatilinin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Trafik Kaza 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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