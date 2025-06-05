Bayram Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarıları

Bayram Tatilinde Trafik Güvenliği Uyarıları
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Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç, bayram tatili nedeniyle artan trafik akışında sürücülere hız sınırlarına uymaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Uzun yolculuklar için mola verme önerisinde bulunarak, emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı.

Türkiye genelinde bayram tatili nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, yetkililerin dikkatli olunması yönündeki çağrılarını beraberinde getiriyor. Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kaymakamı Eyüp Kaykaç, vatandaşlara iyi bayramlar dileyerek trafik güvenliğine yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Kaymakam Kaykaç, seyahat eden sürücülere hız sınırlarına uymaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve direksiyon başında dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle uzun yolculuklar sırasında sık sık mola verilmesi gerektiğini hatırlatan Kaykaç, sürücülerin yorgun veya uykusuz şekilde araç kullanmamalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca, emniyet kemeri kullanımının kazalarda ölüm ve yaralanmaları büyük ölçüde azalttığını vurgulayan Kaykaç, tüm sürücü ve yolcuların araç içinde kemer takmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Trafik ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığı ifade edilirken, vatandaşlardan kurallara uymaları ve dikkatli olmaları istendi.

Türkiye genelinde güvenli bir bayram süreci geçirilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemler alınırken, Kaymakam Kaykaç da herkesin huzur ve sağlık içinde bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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