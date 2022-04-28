Bayram öncesi binlerce genci zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi - Haberler

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Bayram öncesi binlerce genci zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram öncesi binlerce genci zehirleyecekti, binlerce hap ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, bayram öncesi binlerce genci zehirleyecek 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli TEM Otoyolu'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, bayram öncesi binlerce genci zehirleyecek 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada, Ö.K. isimli yolcuya ait koli içerisinde binlerce genci zehirleyecek 6 paket, daralı ağırlığı 7 kilo 700 gram gelen 29 bin 400 adet uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ö.K. isimli şüpheli şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Bayram, 3. Sayfa, Haberler

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