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Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü

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Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren Ehliman Bayram (70), hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camisi'ne bayram namazı kılmak için giden Ehliman Bayram, hutbe sırasında fenalaştı. Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ehliman Bayram'a kalp masajı yaptı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cami 3.Sayfa Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Ramazan Dağlı:

Allah rahmet eylesin

49
0
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Mehmet Yarba:

Allah rahmet eylesin ! İnşallah Reyyan kapısından Cennet'e girersiniz!

17
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